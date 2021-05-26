Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Futbol Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında kardeş ülke Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasına kısa bir süre kala A Milli Futbol Takımı, Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımın son durumunu göreceği maça büyük önem verdiği ifade ediliyor. Türkiye'nin Azerbaycan ile oynayacağı müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverlerde Türkiye - Azerbaycan hazırlık maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Azerbaycan arasında oynanacak olan hazırlık maçı 27 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Antalya'da Alanyaspor'un maçlarını oynadığı Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maç, TRT Spor kanalından yayınlanacak.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN HAZIRLIK MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki hazırlık maçı TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.
Öte yandan iki ülke milli takımları arasında geride kalan 7 maçtan 5'ini Türkiye, 1'ini Azerbaycan kazandı, 1 maç da berabere sonuçlandı.
Geride kalan 4'ü resmi, 3'ü özel 7 maçta toplam 9 gol atan Türk Milli Takımı, kalesinde ise 2 gol gördü.
İki takım arasında 2011 yılında İstanbul'da oynanan, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçını ay-yıldızlı ekip Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 kazanmıştı.
Türkiye ile Azerbaycan A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|11.10.2011
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|12.10.2010
|Bakü
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-1
|02.06.2009
|Kayseri
|Özel
|2-0
|12.04.2006
|Bakü
|Özel
|1-1
|02.06.2001
|İstanbul
|Dünya Şampiyonası Elemeleri
|3-0
|11.10.2000
|Bakü
|Dünya Şampiyonası Elemeleri
|1-0
|09.04.1996
|Bakü
|Özel
|1-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
Kaynak: Bölge Gündem, AA.
(Tayfun Altuntaş)