Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru için toplanıyor Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’ın dışişleri ve ulaştırma bakanları, 25 Kasım’da Kazakistan’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan liman kenti Aktau’da bir araya gelecek.