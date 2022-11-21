Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru için toplanıyor

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, Bakanlığın haftalık toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Smadiyarov, 25 Kasım’da Kazakistan, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’ın dışişleri ve ulaştırma bakanlarının Hazar Denizi kıyısında yer alan Aktau kentinde bir araya geleceğini duyurdu.
AKTAU KENTİNDE BİR ARAYA GELİYORLAR
Söz konusu toplantıda, uluslararası ulaşım koridorlarını geliştirme konusunun ele alınacağını belirten Smadiyarov, özellikle Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru'nun potansiyelini artırmak için adımlar atılacağını kaydetti.
KAYNAK: AA