EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Türkiye Yeşilay Cemiyeti bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürüttüğü eğitim programıyla milyonlarca öğrenci ve veliye ulaştı.

Tütün, alkol, madde ve teknoloji gibi bağımlılık türüyle mücadele amacıyla başlatılan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programıyla başarılı sonuçlar elde edildi.

Program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve üniversiteler iş birliğiyle çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştirildi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gençlik Koordinatörü İsmail Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın bağımlılıkla mücadelede başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları ile ilgili tüm yaş guruplarına yönelik eğitim içerikleri hazırladıklarını belirten Memiş, "Eğitim içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığının verdiği rakamlara göre şu an Türkiye'de 13 milyon öğrenciye ve 4 milyon veliye bağımlılıkla mücadele içerikleri aktarıldı." diye konuştu.

- "Bağımlılıkla mücadele ailede başlar"

Eğitimlerde bağımlılıkla mücadelenin anlatıldığını ifade eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlere üniversitelerden başladık. Bağımsız hayatı seçmenin ne denli özgürce bir seçim olduğunu, bu iradeye sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu genç Yeşilaycıların örnekleriyle anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin bu anlamda mücadelede yer alması ve örnek olması son derece kıymetli. Genç Yeşilaycıların varlığını artırma peşindeyiz. Bu anlamda genç Yeşilaycıların çalışmalarıyla Türkiye bağımlılıkla mücadelede başarılı sonuçlar elde ediyor.

Madde bağımlılığına dair çok ciddi bir farkındalığı pekiştirmek, bunu ailelerin gündemine sokmak zorundayız. Çünkü anne ve babalar konuyla ilgili bilinçsizleştikçe maalesef bilgi eksikliğine sahip oldukça, çocuklarının bağımlı olma riski fazlalaşıyor. Aileler bu konuda bilinçli olduğunda çocuklarını en az yüzde 50 bağımlı olmaktan kurtarıyorlar. Bağımlılıkla mücadele ailede başlar."

Ailelerin bağımlılıkla ilgili en pratik bilgilere "tbm.org.tr" adresinden ulaşabileceğini dile getiren Memiş, anne ve babaları bu kanallara ve sitelere girmesi yönünde teşvik eden çalışmalar yaptıklarını aktardı.

- "1920'den bu yana gençlere hizmet ediyor"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Genç Yeşilay Komisyonu Başkanı Mahmut Esat Arar da Yeşilay'ın 1920'de gençlere hizmet vermek için kurulduğunu söyledi.

Cemiyetin kuruluşundan bu yana esas hedefin gençleri organize etmek ve bağımlıklardan koruyarak, vatanına, milletine hizmet etmesini sağlamak olduğunu belirten Esat, şöyle devam etti:

"Şu anda 110 üniversitede Yeşilay kulüpleriyle gençlere ulaşarak, onları belli etkinliklerle bağımlılıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda liseli gençlerimize yönelik de çalışmalarımız var. En kısa zamanda üniversitelerde olduğu gibi liselerde de faaliyet alanları açacağız. Gençlerimizin meşgul edilmeye ihtiyacı var. Gençlerimiz yaşadığımız dönemde medyadan, sinemadan, tiyatrodan etkilenerek belli bağımlılıkların pençesine düşüyor. Eğer önlem alınmazsa özellikle teknoloji ve madde bağımlılığı ciddi boyutlara ulaşabilir. Bizde bu mücadelede gençlerimizin yanında yer alıyoruz."

Kaynak: AA