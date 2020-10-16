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Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Turizm Destek Uygulaması geliyor

Son dakika haberi... Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koronavirüs salgının ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla Turizm Destek Paketi Uygulamasının başlatılacağını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Turizm Destek Uygulaması geliyor

Koronavirüs salgını sürecinde turizm sektörü büyük yara alırken Türkiye Bankalar Birliği (TBB) söz konusu durum nedeniyle zorlanan turizmciler için Turizm Destek Paketi Uygulaması başlattı. Konuya ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır. Krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlenmiştir. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır. Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Uygulama esaslarına ilişkin detaylar Kredi Garanti Fonu’nun www.kgf.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır."

Türkiye Bankalar Birliği duyurdu! Turizm Destek Uygulaması geliyor

Tayfun Altuntaş
Editör


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