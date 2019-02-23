Türkiye Basketbol 1. Ligi: Akhisar Belediyespor: 70 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde Akhisar Belediyspor, 20. haftada konuk ettiği Ankara DSİ'ye 70-74 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve ilk periyotta farkı 15 sayıya kadar açan Akhisar Belediyespor ilk periyot sonunda 23-11 önde kapattı. İkinci periyoda ise hızlı başlayan konuk ekip Ankara DSİ, farkı kapatıp 15 sayı fark atınca 15-30 önde kapattı ve soyunma odasına 38-41 üstün gitti. Üçüncü periyotta ev sahibi ekip 20-16 üstünlük sağlasa da son periyotta 12-17 konuk ekip üstün bitirerek karşılaşmayı Ankara DSİ 70-74 kazandı.

Konuk ekip bu galibiyetin ardından 20. haftada 6 galibiyetle 26 puan toplarken, ev sahibi ekip 11 galibiyetle 31 puanda kaldı. Akhisar Belediyespor'da en skorer oyuncu 18 yayı ile Cizauskas 3 ribound ve 2 asistle oynarken, konuk ekipten en skorer 21 sayı, 6 ribound ile Gökhan oynadı.

Kaynak: İHA