Türkiye Basketbol 1. Ligi: Karesispor: 126 - Edirnespor: 83

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. hafta müsabakasında Karesispor evinde Edirnespor ile karşılaştı. Müsabakayı Karesispor 126-83 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan maçta ilk çeyreği 21-20 önde tamamlayan Karesispor devreye de 42-41 önde girdi. Üçüncü çeyrek de ev sahibi takımın 74-61'lik üstünlüğüyle geçildi ve Karesispor parkeden 100-77 galip ayrıldı. Karesispor'da Thomas Gipson 25 sayı 11 ribaund, Düzce Belediyesi'nde ise Steve Taylor 22 sayı 22 ribaund ile oynadı.

Salon: Kurtdereli

Hakemler: Erhan Güsel xxx, Tolga Ediz xxx, Alican Alıcı xxx

Karesispor: Carlos Medlock xxx 8, Reha Öz xxx 13, Hazer Avcı xxx 15, İbrahim Yıldırım xxx 20, Thomas Gipson xxx 13, Ümit Sonkol xxx 15, Volkan Aydın xxx 6, Seray Yıldırım xx 6, Tuğberk Gedikli xxx 14, Doğukan Sönmez xx 11, Mehmet Yılmaz x 2, Murat Can Esen xx 3

Edirnespor: Oğuzhan Sungur xxx 27, Erol Yiğit Yaşa xx 4, Bulut Altın xx 11, Ömer Kaan xx 12, Atakan Denk xx 5, Göktürk Ural x, Doğancan Tokmak xx 6, Murat Ünsal xx 3, İsmail Esmeray xx 12, Efe Erk xx 3

1. periyot: 42-23 (Karesispor lehine)

Devre: 65-44 (Karesispor lehine)

3. periyot : 94-59 (Karesispor lehine)

Kaynak: İHA