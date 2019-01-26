Türkiye Basketbol 1. Ligi: Petkim Spor: 104 - Selçuklu Basketbol: 100
Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Selçuklu Basketbolu uzatmalarda 104-100'lük skorla yenerek 9. galibiyetini aldı.
Türkiye Basketbol 1. Ligi 16. hafta karşılaşmasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Selçuklu Basketbolu uzatmalarda 104-100'lük skorla yenerek 9. galibiyetini aldı.
Salon: Enka
Hakemler: Sami Ozel xx, Ogün Cılız xx, Mehmet Onur Sönmez xx
Petkim Spor: Marek Klassen xxx 21, Markus Kennedy xxx 23, Kristijan Nikolov xx 12, Ogün Sevinç xx 16, Mustafa Görür x 4, Koray Uzunhasan xx 13, Mertcan Solkol x 2, Sinan Sağlam x 4, Barboros Bozkurt xx 6, Berkay Bayar x, Arca Tülüoğlu xx 4
Başantrenör: Okan Çevik
Selçuklu Basketbol: Cihan Amasyalı x 2, Seray Gürsu xx 10, Mert Celep xx 15, Marcus Anthony Hall xxxx 42, Hamit Sezaver xxx 11, Murat Kozan x 5, Calvin Godrey xx 15
Başantrenör: Cengiz Karadağ
1. Periyot: 25-23 (Petkim Spor lehine)
Devre: 46-43 (Petkim Spor lehine)
3. Periyot: 64-61 (Petkim Spor lehine)
Kaynak: İHA
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