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  3. Türkiye Basketbol Federasyonundan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonundan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.Federasyonun Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 test sonucunun...

Türkiye Basketbol Federasyonundan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu, yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA


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