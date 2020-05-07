Türkiye Basketbol Federasyonundan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA