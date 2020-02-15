Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir BŞB: 79 - L.H. Fethiye Belediyespor: 84
Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Fethiye Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında L.H. Fethiye Belediyespor'a 84-79 mağlup oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Uğur Özen xx, Cemil Uygül xx, Mesut Öztürk xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 9, Gökhan Aydın xx, Harun Can Doğan xx 7, Emre Tanışan xx 9, Berkay Genç xx 12, Mertcan Sonkol xxx 17, Fatih Kızılca xxx 17, İlker Türel xx 8
Başantrenör: Mustafa Mavili
Lokman Hehim Fetiye Belediyespor: Erick xxxx 34, Utku Yücedağ xx 3, Canberk xx 2, Ahmet Ali xx 2, Mert Gizir x 1, Sezgin Eriş xx 2, Doğukan xx 1, Sercan xxx 9, De Angelo xxx 21, Reha Öz xx 9
Başantrenör: Alkım Ay
1. Periyot: 28-15 (Balıkesir BŞB)
Devre: 42-38 (Balıkesir BŞB)
3. Periyot: 55-57 (L.H. Fethiye Belediye)
Kaynak: İHA
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