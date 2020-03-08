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  3. Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Salon: Enka

Hakemler: Uğur Özen xx, Umut Özgün Ergün xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx

Petkim: Hakan Yapar xxx 20, Jabrie Wayne Anthony Hinds xxx 17, Yiğitcan Turna xxx 16, Yancy Deringer Gates xx 16, Recep Doğrusöz xx 11, Fikret Can Akın x 6, Şahin Ekmen x 4, Kerem Özkan x 2, Berkay Bayar x 2

Başantrenör: Arda Vekiloğlu

Final Gençlik: Marlain Guyveal xxx 24, Abdoulaye Gueye xx 15, Ahmet Fatih Cantitiz xx 13, Alparslan Uruk xx 10, Doğancan Tokmak xx 8, Ömer Faruk Ermat x 8, Serhat Uğur xx 7, Hakan Şanlı x 3, Mustafa Kırcalı x 2

Başantrenör: Levent Erdoğan

1. Periyot: 23-20 (Petkim lehine)

Devre: 46-34 (Petkim lehine)

3. Periyot: 58-53 (Petkimspor lehine)

Normal süre: 73–73

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Kaynak: İHA




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