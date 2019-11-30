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  3. Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 79 - Manisa Büyükşehir Belediye: 75

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 79 - Manisa Büyükşehir Belediye: 75

Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 79-75 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 79 - Manisa Büyükşehir Belediye: 75

Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftasında Petkim Spor, evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni 79-75 mağlup etti.

Salon: Enka

Hakemler: Murat Ciner xx, Mesut Öztürk xx, Batuhan Söylemezoğlu xx

Petkimspor: Patrick Ronald Rembert xx 10, Hakan Yapar x 19, Recep Doğrusöz xx 17, Mert Çevik x 3, Cemal Nalga x 2, Yancy Derınger Gates xxx 12, Şahin Ekmen xxx 12, Berkay Bayar x, Serkan Menteşe x 4, Umut Geçen x, Koray Uzunhasan x

Antrenör: Arda Vekiloğlu

Manisa Büyükşehir Belediye: Isıah Umpıng xxx 19, Cenk Şekeroğlu xx 12, Aliacan Güney x 15, Jesse Johannes Hunt xx 19, Burak Can Dilmaç x 2, Özgür Şahin x 6, Tolgahan Kaan Birer x 2, Oğulcan Metehan Deniz xx, Mert Ulutaş xx

Antrenör: Ceyhun Cabadak

1. Periyot: 24-19 (Petkimspor lehine)

Devre: 46-41 (Petkimspor lehine)

3. Periyot: 68-58 (Petkimspor lehine)

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 79 - Manisa Büyükşehir Belediye: 75

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 79 - Manisa Büyükşehir Belediye: 75

Kaynak: İHA

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