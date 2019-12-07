Türkiye Basketbol Ligi: Petkim Spor: 92 - 1881 Düzce Belediye: 68
Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Petkim Spor, evinde 1881 Düzce Belediyesi'ni 92-68 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Petkim Spor, evinde 1881 Düzce Belediyesi'ni 92-68 mağlup etti.
Salon: Enka
Hakemler: Fatih Güler xx, Seyhan Topaloğlu xx , Anıl Veziroğlu xx
Petkim Spor: Patrick Ronald Rembert xx x 21, Hakan Yapar xxx 16, Recep Doğrusöz xxx 16, Koray Uzunhasan xxx 16, Umut Geçen xx 5, Yancy Derınger Gates xx 9, Mert Çevik xx 2, Cemal Nalga x 2, Ali Işık 3, Şahin Ekmen x 2, Berkay Bayar x, Serkan Menteşe x
Antrenör: Arda Vekiloğlu
1881 Düzce Belediye: Göktürk Gökalp Ural xxx 25, Eray Aydoğan xx 13, Hasan Karabulut x 9, Ömer Tayfun Karabey x 6, Mutlu Akpınar xx 8, Mert Ali Sert xx 5, Mert Başdan x 2, Barış Erdoğan x, Mehmet Meriç x, İbrahim Gülşen x
Antrenör: Benan Özçelik
1. Periyot: 23-21 (Petkimspor lehine)
Devre: 41-37 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 65-57 (Petkimspor lehine)
Kaynak: İHA
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