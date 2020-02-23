Türkiye Basketbol Ligi: Petkimspor: 75 - Konyaspor: 57
Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, evinde Konyaspor'u 75-57'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında, İzmir temsilcisi Petkimspor, evinde Konyaspor'u 75-57'lik skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Salon: Enka
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Tolga Edis xx, Serdar Saraç xx
Petkimspor: Hakan Yapar xxx 10, Yancy Deringer Gates xxx 14, Patrick Ronald Rembert xxx 18, Yiğitcan Turna xxx 13, Recep Doğrusöz xxx 16, Şahin Ekmen x 2, Cemal Nalga x 2
Başantrenör Antrenör: Arda Vekiloğlu
Konyaspor: Mıtchell Douglas Wlbekın xxx 16, Trey Samuel Porter xxx 11, Alp Karahan xxx 12, Bekay Siniroğlu xx 5, Osman Gökhab Şirin xx 5, İbrahim Yıldırım x 3, Tufan Önen x 3, Azizcan Özdemir x 2
Başantrenör: Ozan Bulkaz
1. Periyot: 21-16 (Petkimspor lehine)
Devre:32-28 (Petkimspor lehine)
3. Periyot: 49-42 (Petkimspor lehine)
Kaynak: İHA
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