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  3. Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Ankara DSİ deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor'u 74-65 yendi.

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasında Ankara DSİ deplasmanda Semt77 Yalova Belediyespor'u 74-65 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta başkent ekibinde David Weaver ve Osman Gökhan Şirin ikilisi ürettikleri 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldular.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Egemen Ercan xx, Ogün Cılız xx

Semt77 Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 11, Salih Uğraşan x, Hadi Doğan x 10, Stephen Hurt x 4, Oğulcan Sevim x, Oğuzhan Tosun x 7, Troy Selim Şav xxx 16, Mert Konuk x, Melih Kapucu x 11, Mustafa Baştürk x 2, İsmet Baran Avşar x 4

Ankara DSİ: Kaan Sarıaslan xx 13, Berkay Demirci x 4, Burak Erol xx 11, Osman Gökhan Şirin xxx 14, David Weaver xxx 16, Yesukan Onar x 2, Cem Coşkun x 6, Gökhan Orçun Tunca x 3, Göktürk Ural x 5

1. Periyot: 12-20 (DSİ lehine)

Devre: 27-39 (DSİ lehine)

3. Periyot: 53-56 (DSİ lehine)

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara DSİ: 74

Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 65 - Ankara DSİ: 74

Kaynak: İHA

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