Türkiye Basketbol Ligi: Semt77 Yalova Belediyespor: 87 - Petkimspor: 79

Türkiye Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Semt77 Yalova Belediyespor, Petkimspor'u 87-79 mağlup etti.

İki maç aradan sonra galip gelen ev sahibi ekipte 4 oyuncu çift haneli sayılar üretirken, Jordin Williams ise 17 sayısıyla en skorer isim oldu.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Yücel Çilingir xx, Göksun Öz xx, Muhammed Murat Zafer xx

Semt77 Yalova Belediyespor: İsmet Baran Avşar x 5, Onur Sonsırma xxx 16, Salih Uğraşan x, Hadi Doğan x 7, Stephen Hurt xxx 16, Jordin Williams xxx 17, Troy Selim Şav xxx 15, Melih Kapucu x 6, Mustafa Baştürk x 5

Petkimspor: Marek Klassen xxx 16, Barbaros Bozkurt x 3, Kristijan Nikolov x, Ogün Sevinç xxx 14, Mustafa Baki Görür xxx 14, Koray Uzunhasan x 2, Berkay Bayar x, Sinan Sağlam x 5, Markus Kennedy xx 15, Utku Saraloğlu x, Arca Tülüoğlu x 10

5 faulle çıkanlar: Utku Saraloğlu, Markus Kennedy (Petkimspor)

Kaynak: İHA