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  3. Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 87 - Artvin Belediye: 98

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 87 - Artvin Belediye: 98

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Yalova Belediyespor evinde Artvin Belediyesi'ne 11 sayı farkla 98-87 yenildi.

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 87 - Artvin Belediye: 98

Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Yalova Belediyespor evinde Artvin Belediyesi'ne 11 sayı farkla 98-87 yenildi. Üst üste ikinci galibiyetini alan Karadeniz temsilcisinde 27 sayıyla oynayan Ricky Tarrant maçın en skorer ismi oldu.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Murat Ciner xx, Egemen Ercan xx, Yiğit Gönültaş xx

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma xxx (15, Kyle Washington xx 13, Salih Uğraşan x 5, Hadi Doğan xx 12, Oğulcan Sevim x 3, Oğuzhan Tosun x 7, Troy Selim Şav xx 11, Mert Konuk x 5, Bertan Baştan x 4, Melih Kapucu xx 12

Artvin Belediye: Ricky Tarrant xxx 27, Özgür Şahin xxx 18, Gökhan Karabıyık xxx 13, İlhan Barış Gökalp xx 10, Marshall Moses xxx 18, Ömer Tayfun Karabey x 3, Tolga Kaan Birer x 6, Burak Türsen x 3, Burak Yönder x

1. Periyot: 24-21 (Yalova lehine)

Devre: 45-48 (Artvin lehine)

3. Periyot: 64-80 (Artvin lehine)

5 Faul: Melih Kapucu (Yalova Belediyespor)

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 87 - Artvin Belediye: 98

Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 87 - Artvin Belediye: 98

Kaynak: İHA

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