Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 88 - OGM Ormanspor: 86

Türkiye Basketbol Liginin 13. haftasında uzatma periyotu sonrasında Yalova Belediyespor evinde OGM Ormanspor'u 88-86 yendi. Bu sezon ki üçüncü galibiyetini alan ev sahibi ekipte Melih Kapucu 32 sayı ve 8 ribauntla yıldızlaştı.

Salon: 90.Yıl

Hakemler: Önder Yılmaz, Tolga Edis, Hande Öztürk

Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 6, Salih Uğraşan x 9, Melih Kapucu xxxx 32, Hadi Doğan xxx 12, Oğulcan Sevim x 2, Oğuzhan Tosun x, Troy Selim Şav xxx 13, Bahadır Şimşek x, Mustafa Baştürk xx 14, İsmet Baran Avşar x

OGM Ormanspor: Hasan Rivzic xxx 22, Barış Ömer Erlim x 9, Caner Ercan xx 13, Sercan Topçu xxx 18, Şahin Ekmen x 11, Engin Sefa Pamukçu x, Mert Alemdar x 3, Hasan Karabulut x 6, İsmail Çevik x 2, Ömer Yasir Küçük x 2

1. Periyot: 30-17 (Yalova lehine)

Devre: 40-40

3. Periyot: 56-60 (Orman lehine)

5 faulle çıkanlar: Onur Sonsırma, Troy Selim Şav (Yalova Belediyespor)

Kaynak: İHA