Türkiye Basketbol Ligi: Yalova Belediyespor: 95 - Selçuklu Basketbol: 93
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Yalova Belediyespor evinde Selçuklu Basketbol'u 2 sayı farkla 95-93 yendi.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 15. haftasında Yalova Belediyespor evinde Selçuklu Basketbol'u 2 sayı farkla 95-93 yendi. Galibiyet serisini üç maça çıkartan ev sahibi ekipte Melih Kapucu ve Mustafa Baştürk ikilisi 44 sayı üretti.
Salon: 90.Yıl
Hakemler: Yücel Çilingir xx, Göksun Öz xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx
Yalova Belediyespor: Onur Sonsırma x 9, Salih Uğraşan x 7, Hadi Doğan x 2, Stephen Hurt xxx 18, Oğuzhan Tosun x 10, Oğulcan Sevim x 1, Troy Selim Şav x, Mert Konuk x, Melih Kapucu xxxx 24, Mustafa Baştürk xxx 20, İsmet Baran Avşar x 4
Selçuklu Basketbol: Sertay Gürsu x 13, Marcus Hall xxxx 28, Hamit Sezaver x 5, Murat Kozan x 9, Calvin Godfrey xxx 23, Cihan Mumcuoğlu x 4, Mert Celep x 9, Cihan Amasyalı x 2, Ahmet Barış Yurteri x
1.Periyot: 11-27 (Selçuklu lehine)
Devre: 39-54 (Selçuklu lehine)
3. Periyot: 62-70 (Selçuklu lehine)
5 Faul: Hadi Doğan (Yalova Belediyespor)
Kaynak: İHA
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