Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor! İlk hafta programı belli oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde heyecan oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Bu kapsamda 3 günde 8 maç oynanacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor! İlk hafta programı belli oldu

Futbolda sezonun ilk 7 haftası geride kalırken basketbol heyecanı da yeniden başlıyor. Bu kapsamda Türkiye Basketbol Federasyonu ligin ilk hafta programını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

2 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)

15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)

3 Ekim Pazartesi:

19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde heyecan başlıyor! İlk hafta programı belli oldu

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