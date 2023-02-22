Türkiye beşik gibi sallanıyor! Her yerden deprem oluyor: Samsun 30 dakika içinde iki kez sallandı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından önceki gün Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bu depremler akıllardaki yerlerinin korurken birçok ilimizde de deprem meydana geldi.

Son olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Karadeniz'de Samsun açıklarında yerin 10,1 km derinlikte 3.4., saat 11.55’te 8 km derinlikte 3,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından da kaydedilen 11.55’teki Karadeniz - [73.76 km] Çarşamba açıklarındaki depremin derinliği 21,46 km, büyüklüğü ise 3,4 olarak ölçüldü. Sarsıntılar şehir merkezinde hissedilmedi.

Son zamanlarda Karadeniz’de benzer depremlerin meydana gelmesi endişeye yol açtı.