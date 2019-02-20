Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası başladı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası başladı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde düzenlediği 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası ve Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası'na 1756 sporcu katıldı. 3 Bant Türkiye Kupası'nda 1466, Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışıyor.
Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak. 3 Bant Türkiye Şampiyonası veteranlar kategorisi 1 Mart'ta, kadınlar, gençler ve artistik kategorileri ise 2 Mart'ta başlayacak. 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası ile 3 Bant Türkiye Şampiyonası kadınlar, gençler, veteranlar kategorileri 4 Mart'ta, artistik kategorisi 3 Mart'ta ve Pool Türkiye Şampiyonası ise 24 Şubat'ta final müsabakasıyla sona erecek.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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