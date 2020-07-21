Türkiye birincisi Erdemli Ceylin gururlandırdı

Haziran ayında gerçekleşen LGS'de Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi olarak Gazianteplileri gururlandırdı.

Haziran ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve bir milyon beş yüz bin öğrencinin eğitim hayatını daha iyi bir lisede devam ettirmek için ter döktüğü 2020 LGS'de Gaziantep'i gururlandıran bir sonuç yaşandı. Tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Gaziantep Erdem Koleji öğrencisi Irmak Ceylin Sürücü, Türkiye birincisi oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Türkiye birinciliği belli olan Irmak Ceylin Sürücü'ye siyasi ve eğitim dünyasından çok sayıda tebrik mesajları iletildi. Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Şahinbey Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Erdem Koleji öğrencisi Türkiye Birincisi Irmak Ceylin Sürücü'yü evinde ziyaret ederek başarılarının devamını diledi. Düzenli ve azimli çalışmanın, başarının anahtarı olduğunu ve bu azmin meyvesini Türkiye birinciliği ile aldıklarını ifade eden Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, Türkiye birincisi olan Irmak Ceylin'le gurur duyduklarını belirterek bu başarıda emeklerini esirgemeyen öğretmen ve velilere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA