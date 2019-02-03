Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Yarışları sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2019 faaliyet programında yer alan ve Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılış Puanlı Yol Yarışları tamamlandı.

Mersin Valiliği himayelerinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında düzenlenen yarışlara, 10 kategoride 34 ilden 445 sporcu katıldı. Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Kavşağı arasında 12 kilometrelik parkurda yapılan yarışlar sonunda "Büyük Bayanlar" kategorisinde Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları Gençlikspor, "Genç Bayanlar" kategorisinde Karaman Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, "Yıldız Bayanlar" kategorisinde Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci oldu.

'Büyük Erkekler" kategorisinde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, "Genç Erkekler" kategorisinde Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü, "Yıldız Erkekler-A" kategorisinde Çatalhöyük Çumra Belediyespor, "Yıldız Erkekler-B" kategorisinde Akören Belediyesi Kültürspor, "Masterlar +35" kategorisinde Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve "Master +40" kategorisinde Antalya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Dereceye giren takım ve sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Vedat Akyar ve Önder Öztürk, Türkiye Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Bakan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Kudsi Cenk Uludoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Birimi Şefi ufuk Akbaş ve MHK üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: İHA