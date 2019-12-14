Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası başladı

Şehit Demet Sezen Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde start aldı.

Şahinbey Akkent Spor Salonu'nda Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen Şehit Demet Sezen Türkiye Bölgesel Dart Turnuvası açılış töreninin ardından start aldı. Törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yardımcısı Nurettin Özyürek, federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Tahmazoğlu, sporun önemine dikkati çekti.

Dart turnuvasına katılan sporculara başarılar dileyen Tahmazoğlu, "Hepinizi yürekten tebrik ediyorum, spor yaptığınız için, spora aşık olduğunuz için. Spor insan hayatında çok önemli bir unsur. Sağlıklı yaşamamız için mutlaka spor yapmamız gerekiyor. Düzenli bir hayat yaşamamız için, disiplinli bir hayat yaşamamız için mutlaka spor şart. Yapabildiğiniz kadar, zaman bulabildiğiniz kadar mutlaka spor yapın, sporu bırakmayın. Gençlik önemli, gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, geleceğe hazırlanması için önemli. Onun için Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimize ayrıca önem veriyoruz. Gerek eğitim, gerekse spor, gerekse diğer alanlarda ciddi desteklerimiz var. Biz her ay gençlerimize kitap dağıtıyoruz. Yarışma yapıyoruz, onları hem yurtiçi hem de yurt dışı gezilere götürüyoruz. Onun dışında gençlerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtıyoruz. Şuana kadar 395 bin spor ayakkabısı dağıttık. Gençlerimize bisiklet dağıtıyoruz, gençlerimize kol saati hediye ediyoruz. 79 bin lise öğrencimizi uçakla Çanakkale'ye götürdük. Spora destek olmaya, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.

10 ilden 570 sporcunun katıldığı turnuvanın açılış töreninde, protokol üyeleri ok atışı yaptı.

Kaynak: İHA