Türkiye, BRAF toplantısına ev sahipliği yapacak

RTÜK'ün organize ettiği Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformunun (BRAF) 10'uncu yıllık toplantısı Antalya'da gerçekleştirilecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türkiye, BRAF toplantısına ev sahipliği yapacak

RTÜK'ün organize ettiği Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformunun (BRAF) 10'uncu yıllık toplantısı Antalya'da gerçekleştirilecek.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkelerin ulusal yayıncılık düzenleyici otoritelerini bir araya getiren BRAF, yıllık toplantısını Antalya'da yapacak.

"Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları" ana temalı Karadeniz Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Platformu (BRAF) toplantısı, 18-20 Eylül 2023 tarihlerinde RTÜK yöneticilerinin katılımıyla icra edilecek.

Yıllık toplantı sonrası önemli çalıştay

BRAF üyesi yayıncı otoritelerinin katılımlarıyla yapılacak 10. yıllık toplantıdan sonraysa çok önemli bir çalıştay hayata geçirilecek. Düzenlenecek "Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı"nda uluslararası çapta fikir alışverişi yapılacak.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilecek çalıştayda, önce "Yayın Hizmetlerinde Dezenformasyonla Mücadele", sonrasındaysa "Düzenleyici Otoriteler ve Dijital Medya Okuryazarlığı" konuları uzmanlar tarafından istişare edilecek.

BRAF Genel Sekreteri RTÜK Üyesi Deniz Güçer'in açış konuşması ile başlayacak çalıştaya; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelecek temsilciler katkı verecek.

Toplantıya BRAF Üyelerinin dışında Malezya, Karadağ, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya düzenleyici otoritelerinden yetkililer de katılacak.

KEİ'den üst düzey katılım

BRAF çerçevesinde düzenlenecek "Dezenformasyon ve Dijital Medya Okuryazarlığı Çalıştayı'na özel önem veren Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), toplantıya üst düzey katılım gösterecek.

KEİ Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Büyükelçi Merve Safa Kavakçı, BRAF toplantısında söz alarak ülkelerin yayıncı otorite temsilcilerine hitap edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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