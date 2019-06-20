Türkiye - Brezilya: 3-2

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Mohammed Shahmiri (İran), Mario Bernaola Sanchez (İspanya)

TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Aslı, Ebrar, Meryem, Ezgi, Aylin (L), Simge (L) (Şeyma, Gözde, Cansu, Buse, Fatma)

BREZİLYA: Gabi, Natalia, Ana Beatriz, Mara, Macris, Bedani, Leia (L) (Tainara, Roberta, A.Francisco, Mayany, Lorenne)

SETLER: 25-23, 24-26, 25-20, 23-25, 16-14

SÜRE: 150 dakika (31, 32, 32, 35, 20)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Takımı, Ankara etabındaki üçüncü ve son maçında Brezilya'yı 25-23, 24-26, 25-20, 23-25 ve 16-14'lük setlerle 3-2 mağlup ederek Milletler Ligi'nde normal etabı galibiyetle noktaladı ve üst üste 2'nci kez adını 6'lı Finallere yazdırdı.

Filenin Sultanları, 5 ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet alarak 32 puan topladı ve genel sıralamayı 5'inci sırada tamamladı.

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DHA