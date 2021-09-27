Türkiye bu haberi bekliyordu! Hatice Dağlı Müge Anlı'da bulundu!

Çözülemeyen olayların enine boyuna araştırılarak çözüme kavuşturulduğu program Müge Anlı İle Tatlı Sert'te seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 14.sezonu ile ekranlarda izlenen programda her geçen gün çözümlenmesi beklenen olayların tüm detayları incelenmeye devam ediliyor. Son olarak 8 gündür kayıp olan Hatice Dağlı’nın bulunup bulunmadığı merak konusu olurken, ekranlarda yayınlanmakta olan bugünkü bölümünde Müge Anlı yaşlı kadının bulunduğu müjdesini canlı yayında duyurdu!

"BOŞ DAİREDE KİLİTLİ OLARAK BULUNDU!"

Kastamonu Merkez'de oğlu ile yaşayan 86 yaşındaki Hatice Dağlı'nın kaybolduğu ancak yaşadığı binadan hiç dışarı çıkmadığı belirtildi. Oğlu Fahri Tiryaki'nin Müge Anlı'ya başvurması sonucunda yaşlı kadının kaybolmasına ilişkin arama çalışmaları başlatıldı. 8 gündür kayıp olan Hatice Dağlı'nın değneği ve kıyafetlerinin farklı noktalarda olduğu tespit edilmişti. Bugün iyi haber geldi. Hatice Dağlı sağ salim bulundu. Yaklaşık 9 gündür boş bir dairede kilitli bir şekilde kaldığı tespit edilen Dağlı'yı kimin kaçırdığı ve o daireye kilitlediği ise araştırılıyor.