Türkiye bu yıl 58 milyon yabancı turist bekliyordu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından dünyada 6'ncı ülke olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl yaklaşık 51 milyon yabancı turist ülkeye gelmişti, bu yıl 58 milyon yabancı turist bekliyorduk. Yaşanan bu son gelişmelerle seyahat imkanlarının kısıtlanmasıyla tabiki bu hedefleri yakalama imkanımız gözükmüyor ama yine de en iyi şekilde yılımızı kapatmamız gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın Bilecik'teki ilk durağı Bilecik Valiliği oldu. Bakan Yardımcısı Çam'ı, Vali Bilal Şentürk ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak karşıladı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Çam, ardından Vali Şentürk'ün Bilecik'e özgü verdiği hediyeleri kabul etti.

"Bilecik toprağın üstü kadar, toprağın altıda çok daha kıymetli olan çok özel bir yer"

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kültür ve Turizm Bakanlığının Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonra çok daha kapsamlı bir şekilde genişletilmiş bir faaliyet alanı içerisine girmiş bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizmin yanı sıra daha önce Başbakanlık bünyesinde olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Yüksek Kurumu, Dil Kurumu derken Başbakanlıktaki önemli kurumların da yer aldığı geniş bir faaliyet alanına girmiş bulunduklarını anlatan Bakan Yardımcısı Çam, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabi çok kıymetli bizim bağrımızın, medeniyet beşiğimizin merkezi olan ve üç kıtaya yayılmış, medeniyetimi en güzel şekilde aktaran bir ilimizi ziyaret etmiş bulunuyoruz. Sadece Türkiye değil, bütün medeniyet coğrafyamıza, bütün dünyaya buradan önemli mesajlar tarihimiz boyunca verildi, inşallah bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla, Bilecik toprağın üstü kadar, toprağın altıda çok daha kıymetli olan çok özel bir yer. Buralardan maddi ve manevi birtakım istifadeleri alarak insanlığın dönmesini arzu ediyoruz."

"Ekonominin çarklarının sağlıklı bir şekilde dönmesine devletimiz, hükümetimiz çok özen gösterdi"

Zor bir dönemden geçtiklerini anlatan Çam, "Bütün dünyadaki 7.7 milyar nüfusun zorlandığı bir pandemi sürecini atlatma sürecini başlattığı için Türkiye gayet de başarılı bir şekilde yürüttü bu süreci. Ama bir taraftan da ekonominin çarklarını sağlıklı bir şekilde dönmesine devletimiz, hükümetimiz çok özen gösterdi. Bundan sonra yaz döneminin başlamasıyla seyahat hareketliliğinin yavaş yavaş düzene girmesi ile birlikte bütün coğrafyamızda ülkemizde turizm ve kültürel faaliyetlerini de Bilim Kurulu'nun vermiş olduğu uyarılarını dikkate alarak arttırılmasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede başta bakanımız olmak üzere bakan yardımcılarımız başta kendi illerinden sorumlu olan yerlere ziyaretlere giderek illerimizin kapasitelerini ve imkanlarını daha da geliştirilmesi ve ihtiyaçların karşılanması noktasında bir çaba içindeyiz" dedi.

"Türkiye, turizm potansiyeli açısından dünyada 6'ncı ülke"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Türkiye'nin turizm potansiyeli açısından dünyada 6'ncı ülke olduğunu anlatarak, "Bilecik çok önemli bir merkez. İnşallah geçtiğimiz yıllardaki turizm faaliyetlerini de artıracak şekilde aynı çalışmalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye, turizm potansiyeli açısından dünyada 6'ncı ülke. Dünyaya da sadece deniz, kum, güneş üçleminden oluşan bir turizm potansiyeli taşımadığımızı çok derin arkeolojik kazılarıyla, tarihi geçmişiyle, medeniyet birikimiyle dolu dolu bir devletiz. Her köşesinde apayrı bir tarihin olduğunu ve birikimin olduğunu,yerel zenginlikleriyle,kültürel varlıklarıyla her köşesine ulaşılması, her bir zenginliğin fark edilmesi noktasında çaba sarf ediyoruz. Bunun için Türkiye'de Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu. Pek çok gelişmiş turizmi ileriye taşımış benzer ülkelere benzer şekilde,bizde büyük atılımlara girdik.dünyanın en önemli televizyonlarında,gazetelerinde ülkemizin önemli eserlerini anlatmaya devam ediyoruz" dedi.

"Geçtiğimiz yıl yaklaşık 51 milyon yabancı turist ülkeye gelmişti, bu yıl 58 milyon bekliyorduk"

Bakan Yardımcısı Serdar Çam, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 51 milyon yabancı turist ülkeye geldiğini belirterek, "Bu yıl 58 milyon bekliyorduk ancak yaşanan bu son gelişmelerle seyahat imkanlarının kısıtlanmasıyla tabiki bu hedefleri yakalama imkanımız gözükmüyor ama yinede en iyi şekilde yılımızı kapatmamız gerekiyor. Dolaylı olarak turizmin 50 değişik sektöre katma değerinin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Gastronomi, restoran, alışveriş ve birçok alanlarda gelen ziyaretçilerin hem tatmin olması hem memnun olması dua ederek paralarını bırakması noktasında önemli çabalar gerekiyor. Diğer taraftan tarihi eserlerimizin restorasyonu, arkeolojik kazılarımızın çalışmaları yoğun bir şekilde bütün ülkede devem ediyor. İnşallah Bilecik bütün bu çalışmaların içinde önemli merkezlerimizden birisi. İlham alarak, maneviyatımızı büyüterek, genişleterek bu ziyaretimizi inşallah tamamlayıp Ankara'ya döneceğiz. Özellikle yurtdışı ayağı olan Balkanlara, Orta Asya'ya, Afrika'ya ve medeniyet coğrafyamıza hitap eden faaliyetlerimizle oradaki insanlarımızda buralarla köprülerinin kurulması bizde inşallah ek katkılar vermeye çalışacağız" diye konuştu.

Çam, buradan Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbesini, ardından yerleşke içinde bulunan Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezdi. Buradaki tarihi Orhan Gazi Caminde cuma namazını kılan Çam, Söğüt ilçesinde bulunan Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret için kentten ayrıldı.

