Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı, Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye-Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı, Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yapıldı.

Türkiye ve Bulgaristan arasında sınır güvenliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele, gümrük geçişlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılaması noktasında uygulamaya alınabilecek tedbirler konuları görüşüldüğü Karma Komisyon Toplantısı, Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı toplantı salonunda yapıldı.

Avrupa'nın en uç sınır kapısı olan Bulgaristan'da son dönemlerde yaşanan sınır güvenliği, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele, gümrük geçişlerinin güvenli ve hızlı şekilde yapılaması noktasında uygulamaya alınabilecek tedbirler, iki ülke arasındaki diğer iş birliği çalışmaları konularının görüşüldü.

Toplantıya Türkiye adına Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, 54. ve 55. Piyade Tugay Komutanları, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve beraberindeki heyet katılırken Bulgaristan adına İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zhivkov Kotsev, Sınır Polisi Genel Müdürü Rodaslov Kulevkov ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Türkiye - Bulgaristan Karma Komisyon Toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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