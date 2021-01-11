Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri| Türkiye Bursu başvuru nasıl yapılır?

Öğrenim süresi boyunca alınan burslar öğrencilere her zaman ilan gibi gelir. Özel şirketler ve ya bazı kamu kuruluşları her yıl belirli sayıda burs imkanı sunar. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da (YTB) dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burs veriyor. Peki; Türkiye bursları 2021 başvuru tarihleri ne zaman? Türkiye bursu başvuru nasıl yapılır?

TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURU TARİHLERİ 2021

Türkiye bursları başvuruları 10 Ocak- 20 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak için aşağıdaki linkte tıklayınız. Burs başvurusu yapmadan önce üyelik oluşturmanız gerekmektedir. Üyelik ücretsiz olup yaklaşık 2 dakika sürecektir. Bir defa üyelik oluşturmanız yeterlidir.

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TÜRKİYE BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

2021 Türkiye Bursları başvuruları 10 Ocak - 20 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adaylar başvuru yapabilir.

AYLIK BURS VE UÇAK BİLETİ İMKANI

Türkiye Bursları, üniversite bölüm yerleştirmesi, aylık burs, üniversite harcı, sağlık sigortası, yurt, barınma, ücretsiz mesleki ve akademi programlar ve gidiş-dönüş uçak bileti imkanlarıyla dünyanın en kapsamlı burs programı olarak öne çıkıyor.