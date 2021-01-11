Türkiye Bursları başvuru şartları neler? YTB bursu 2021 ne kadar?
Türkiye'nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Burslarına her yıl binlerce öğrenci başvuruyor. 2021 yılında da başvurular merakla bekleniyordu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre başvurular başladı. Peki Türkiye Bursları başvuru şartları neler? YTB bursu 2021 ne kadar?
Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adayların başvuruda bulunabileceği Türkiye bursları başvuruları başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Burslarına başvuruda bulunabilmek için bir takım şartların taşınması gerekiyor. Peki; Türkiye Bursları başvuru şartları neler? YTB bursu 2021 ne kadar?
YTB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Asgari Akademik Başarı Kriteri:
- Lisans adayları için asgari akademik başarı: %70
- Yüksek Lisans ve Doktora adayları için minimum akademik başarı: %75
- Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) adayları için minimum akademik başarı: %90
Yaş Kriteri
- Lisans programları için: 21 yaşın altında olmak
- Yüksek Lisans programları için: 30 yaşın altında olmak
- Doktora programları için: 35 yaşın altında olmak
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?
- Tüm ülkelerin vatandaşları
- Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)
- Araştırmacılar ve akademisyenler
KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
- Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler
- Halihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler
Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri| Türkiye Bursu başvuru nasıl yapılır?
YTB BURSU 2021 NE KADAR?
Türkiye bursları öğrencinin eğitim süresine göre değişir. İşte bursun kapsamı hakkında detaylar;
Tam zamanlı programlar
Lisans Burs Programı
Üniversiteye ve bölüme yerleştirme
Aylık cep harçlığı
Lisans: 800 TL
Üniversite harcı
Türkçe dil kursu (1 Yıl)
Barınma
Sağlık sigortası
Bir kerelik uçak bileti
Lisansüstü Burs Programı
Üniversiteye ve bölüme yerleştirme
Aylık cep harçlığı
Yüksek Lisans: Aylık 1.100 TL
Doktora: Aylık 1.600 TL
Üniversite harcı
Türkçe dil kursu (1 Yıl)
Sağlık sigortası
Barınma
Bir kerelik uçak bileti
Kısa Süreli Burs Programları
Başarı Bursu
Aylık cep harçlığı
Lisans: Aylık 450 TL
Yüksek Lisans: Aylık 600 TL
Doktora: Aylık 900 TL
** Başarı bursu Barınma ve diğer giderleri karşılamamaktadır.
Araştırma Bursu Programı (3-10 ay)
Aylık cep harçlığı: 3.000 TL
** Araştırma bursu Barınma ve diğer giderleri karşılamamaktadır.
Türk Dili ve Kültürü Programları
Kamu Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe İletişim Programı [KATİP] (8-10 aylık)
Aylık cep harçlığı: 2.000 TL
Türkçe dil kursu
Bir kerelik uçak bileti
Konaklama
**KATİP programı sağlık sigortasını kapsamamaktadır.