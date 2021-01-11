Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim almak isteyen adayların başvuruda bulunabileceği Türkiye bursları başvuruları başladı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonda yürütülen ve Türkiye'nin uluslararası yükseköğrenim burs markası olan Türkiye Burslarına başvuruda bulunabilmek için bir takım şartların taşınması gerekiyor. Peki; Türkiye Bursları başvuru şartları neler? YTB bursu 2021 ne kadar?

YTB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Asgari Akademik Başarı Kriteri:

Lisans adayları için asgari akademik başarı: %70

Yüksek Lisans ve Doktora adayları için minimum akademik başarı: %75

Sağlık Bilimleri (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık) adayları için minimum akademik başarı: %90



Yaş Kriteri

Lisans programları için: 21 yaşın altında olmak

Yüksek Lisans programları için: 30 yaşın altında olmak

Doktora programları için: 35 yaşın altında olmak

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Tüm ülkelerin vatandaşları

Mezunlar veya mevcut eğitim öğretim yılının sonunda mezun olacak olanlar (2019 Eylül ayından önce)

Araştırmacılar ve akademisyenler

KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Türk vatandaşları ve Türk vatandaşlığını kaybetmiş bireyler

Halihazırda başvuracakları eğitim düzeyinde, Türk üniversitelerindeki programlara kayıtlı olan bireyler

Türkiye Bursları 2021 başvuru tarihleri| Türkiye Bursu başvuru nasıl yapılır?

YTB BURSU 2021 NE KADAR?

Türkiye bursları öğrencinin eğitim süresine göre değişir. İşte bursun kapsamı hakkında detaylar;

Tam zamanlı programlar

Lisans Burs Programı

Üniversiteye ve bölüme yerleştirme

Aylık cep harçlığı

Lisans: 800 TL

Üniversite harcı

Türkçe dil kursu (1 Yıl)

Barınma

Sağlık sigortası

Bir kerelik uçak bileti



Lisansüstü Burs Programı

Üniversiteye ve bölüme yerleştirme

Aylık cep harçlığı

Yüksek Lisans: Aylık 1.100 TL

Doktora: Aylık 1.600 TL

Üniversite harcı

Türkçe dil kursu (1 Yıl)

Sağlık sigortası

Barınma

Bir kerelik uçak bileti



Kısa Süreli Burs Programları

Başarı Bursu

Aylık cep harçlığı

Lisans: Aylık 450 TL

Yüksek Lisans: Aylık 600 TL

Doktora: Aylık 900 TL

** Başarı bursu Barınma ve diğer giderleri karşılamamaktadır.



Araştırma Bursu Programı (3-10 ay)

Aylık cep harçlığı: 3.000 TL

** Araştırma bursu Barınma ve diğer giderleri karşılamamaktadır.



Türk Dili ve Kültürü Programları

Kamu Görevlileri ve Akademisyenler için Türkçe İletişim Programı [KATİP] (8-10 aylık)

Aylık cep harçlığı: 2.000 TL

Türkçe dil kursu

​Bir kerelik uçak bileti

Konaklama

**KATİP programı sağlık sigortasını kapsamamaktadır.