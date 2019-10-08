Türkiye Boks Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Erzincan'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisine Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Yıldız Erkekler Boks Milli Takımından Sorumlu Asbaşkan Yılmaz İlkay Arın ve sporseverler katıldı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, böylesine değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Yıldız Erkekler Boks Milli Takımı'ndan Sorumlu Asbaşkan Yılmaz İlkay Arın'da, "Bu haftada 3 gurupta her sıklet de ilk dörde giren 22- 26 Aralık arasında Erzurum'da Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında ter dökecekler" dedi.

Şampiyona yapılan müsabakalarla devam etti.

Kaynak: İHA