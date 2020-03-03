Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib oturumu sona erdi
TBMM'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib oturumu sona erdi. Oturum 6 saat sürdü. İdlib oturumunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar detaylı bilgilendirme yaptı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İdlib oturumu sona erdi.
6 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib oturumunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Bahar Kalkanı harekâtını yürüttüğü İdlib’deki gelişmeleri aktardı.
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