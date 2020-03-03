Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib oturumu sona erdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki İdlib oturumu sona erdi.

6 saat süren ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen İdlib oturumunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Bahar Kalkanı harekâtını yürüttüğü İdlib’deki gelişmeleri aktardı.