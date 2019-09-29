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  3. Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı  

Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı  

Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı  

Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.

Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu:

1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - 169 puan

3- Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü - 165 Puan

Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçiler ise şunlar:

57 Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç - 2- Emre Bozkır - 3- Süleyman Konak - 3- Yunus Aruz

61 Kg: 1- Veysel Alkan -2- Mert Çınar - 3- Doğan Kara - 3- Aytekin Akbulut

65 kg: 1- Yasin Aydemir - 2- Ertuğrul Sayılı - 3- Özgür Bakar - 3- Kazım Güllü

70 kg: 1- Serkan Arslan- 2- Özgür Yiğit - 3- Onur Atalay - 3- Yüksel Sarıçiçek

74- Kg: 1- İsa Demir -2- Arif Erdoğan - 3- Volkan Çelebi - 3- Engin Bozkurt -

79 Kg: 1- Uğur Özturgut - 2- Efe Sami Ünal - 3- Yakup Güle - 3- İbrahim Şamil Özak

86 Kg: 1- Ramazan Gargı - 2- Erkan Taş - 3- Mehmet Ali Küçükosman - 3- Mehmet Şahin

92 Kg: 1- Hüseyin Kalaycı - 2- Emincan Enez- 3- Temel Altıntaş -3- Hüseyin Kırlar

97 Kg: 1- İsa Göçen - 2- Enes Turan - 3- Ali Önder Tutuş - 3- İsmet Şahin

125 kg: 1- Yunus Çıldır -2- Emin Öztürk - 3- Yüksel Erçeli - 3- Mustafa Cebeci

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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