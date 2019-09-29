Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları yapıldı
Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.
Türkiye Büyükler 2'nci Lig Serbest Güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapıldı.
Karşılaşmalar sonrasında kulüpler sıralaması şu şekilde oluştu:
1- Ankara Gazililer Engelli Spor Kulübü - 180 puan
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü - 169 puan
3- Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü - 165 Puan
Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçiler ise şunlar:
57 Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç - 2- Emre Bozkır - 3- Süleyman Konak - 3- Yunus Aruz
61 Kg: 1- Veysel Alkan -2- Mert Çınar - 3- Doğan Kara - 3- Aytekin Akbulut
65 kg: 1- Yasin Aydemir - 2- Ertuğrul Sayılı - 3- Özgür Bakar - 3- Kazım Güllü
70 kg: 1- Serkan Arslan- 2- Özgür Yiğit - 3- Onur Atalay - 3- Yüksel Sarıçiçek
74- Kg: 1- İsa Demir -2- Arif Erdoğan - 3- Volkan Çelebi - 3- Engin Bozkurt -
79 Kg: 1- Uğur Özturgut - 2- Efe Sami Ünal - 3- Yakup Güle - 3- İbrahim Şamil Özak
86 Kg: 1- Ramazan Gargı - 2- Erkan Taş - 3- Mehmet Ali Küçükosman - 3- Mehmet Şahin
92 Kg: 1- Hüseyin Kalaycı - 2- Emincan Enez- 3- Temel Altıntaş -3- Hüseyin Kırlar
97 Kg: 1- İsa Göçen - 2- Enes Turan - 3- Ali Önder Tutuş - 3- İsmet Şahin
125 kg: 1- Yunus Çıldır -2- Emin Öztürk - 3- Yüksel Erçeli - 3- Mustafa Cebeci
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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