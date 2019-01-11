Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda finalistler belli oldu

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası ikinci gün sonunda 61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan sporcular belli oldu.

Bu yıl Çorum Belediyesi sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda, 61, 79 ve 86 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları yapıldı.

Yarın ise 57, 70, 97 ve 125 kilolarda eleme ve yarı final maçları yapılacak. Akşam seansında da 61, 79 ve 86 kiloda final karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

61, 79 ve 86 kiloda finale çıkan güreşçiler şöyle:

61 kilo:

Recep Topal

Sedat Özdemir

79 kilo:

Muhammet Nuri Kotanoğlu

Ender Coşkun

86 kilo:

Fatih Erdin

Osman Göçen

Kaynak: İHA