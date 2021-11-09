Gruplarda çıktığı 8 karşılaşmada 15 puan toplayan ve 3. sırada yer alan A Milli futbol takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Galibiyet alarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Milli takımımızın bu maçını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

TÜRKİYE - CEBELİTARIK DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.