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Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 9. grup maçına çıkacak olan Türkiye, Cebelitarık ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gruplarda çıktığı 8 karşılaşmada 15 puan toplayan ve 3. sırada yer alan A Milli futbol takımımız, 9. maçında Cebelitarık'ı konuk edecek. Galibiyet alarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Milli takımımızın bu maçını takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte o soruların cevapları...

TÜRKİYE - CEBELİTARIK DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı 13 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma İstanbul'da, Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - CEBELİTARIK DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Cebelitarık Dünya Kupası Elemeleri grup maçı TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek. 

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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