Türkiye - Çekya: 3-1

SALON: Beilun

HAKEMLER: Alexey Pashkevich (Rusya), Taghrid Khattab (Mısır)

TÜRKİYE: Meryem, Zehra, Kübra, Şeyma, Hande, Cansu, Simge (L) (Fatma, Ezgi, Gözde)

ÇEKYA: Kossanyiova, Mlejnkova, Orvosova, Trnkova, Purchartova, Smidova, Dostalova (L) (Patockova, Kozubikova, Janeckova, Kopecka, Holaskova)

SETLER: 25-15, 25-22, 21-25, 25-17

SÜRE: 1 saat 50 dakika

Çin'in ev sahipliğinde Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, B Grubu'ndaki ikinci maçında Çekya'YI 3-1'lik skorla mağlup etti. Beilun Spor ve Sanat Merkezi'nde oynanan mücadelede rakibini 25-15, 25-22, 21-25 ve 25-17'lik setlerle geçen milliler 2'de 2 yaptı. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'ndeki üçüncü ve son maçında yarın Türkiye saati ile 15.00'da ev sahibi Çin ile karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

DHA