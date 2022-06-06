Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla denizde temizlik yapıldı, çıkarılanlar vatandaşlar için sergilendi

Türkiye Çevre haftası etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Pendik Belediyesi ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar Aydos Ormanı ve Ömerli Barajı'nda çöp toplama etkinliği düzenlediler. Etkinlikler kapsamında Pendik Sahili'nde Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH ve Gedik Üniversitesi’nden gelen dalgıçlar denize dalarak temizlik gerçekleştirdiler. Temizlik sonrası çıkarılanlar sergilenirken, etkinlik Flyboard gösterisi ile sona erdi.

YARIŞMADA DERECE YAPAN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte aynı zamanda sergi ve okullar arasında düzenlenen çevre etkinliği “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu resim, slogan ve tasarım yarışmasında dereceye giren öğrencilere Başkan Ahmet Cin, Kaymakam Hülya Kaya ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ve Kızılay yetkilileri tarafından ödülleri takdim edildi.

DENİZDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte dalgıçlar su altı temizliği yaptı. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK), Sahil Güvenlik Komutanlığı, İHH ve Gedik Üniversitesi’nden gelen dalgıçlar denizi kirleten atıkları çıkararak sahilde sergiledi. Çıkan atıklar ve çöpler vatandaşlar görsün diye sergilenirken, en şaşırtıcı şey denizden çıkarılan elektrikli süpürge oldu.

"DENİZİ KİRLETMEYİN"

Etkinlikte gösteri gerçekleştiren Türkiye Flyboard Şampiyonu Uğur Piro’nunsu üstünde uçarak yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Uğur Piro, gösterisinin sonunda Türk Bayrağıyla uçarak “Denizleri kirletmeyin.” mesajı verdi.

"DOĞA İNSANSIZ YAŞAYABİLİR AMA İNSAN DOĞASIZ YAŞAYAMAZ"

Denizden çıkarılan atıklarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Belediye Başkanı Ahmet Cin, daha önce denizden enteresan eşyaların çıktığını ancak elektrik süpürgesi çıkmasının kendisini de şaşırttığını belirterek “Çevre, geleceğe bırakacağımız en büyük miras. Doğa insansız yaşayabilir; ama insan doğasız yaşayamaz.” dedi.

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