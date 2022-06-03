Türkiye Çevre Haftası'na özel baraj ve ormanlık alanlar temizlendi

Türkiye Çevre Haftası'na özel olarak Pendik Belediyesi ekipleri, Pendik Kent Konseyi, Kızılay, Teknopark, Türkiş Teknik, AFAD Gönüllüleri ve Gedik Üniversitesi öğrencileri gibi kuruluşlar Aydos Ormanı ve Ömerli Barajı'nda bir araya gelerek çöp topladılar. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte onlarca ton çöp ve atık toplandı.

"DÜNYA ORTAK EVİMİZ"

Ömerli Barajı’nda düzenlenen etkinliğe ise 70 öğrenci katıldı ve baraj bölgesinde temizlik yaptılar. Ellerindeki poşetlerle atık ve çöpleri toplayan öğrenciler etkinlik sonunda ellerindeki “Dünya ortak evimiz”, “Dünyamızı kirletmeyin” mesajı verdiler. Etkinlik sonunda öğrenciler uçurtma uçurdu.

DENİZDEN ÇIKARILAN ATIKLAR SERGİLENECEK

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri 4 Haziran Cumartesi günü de devam edecek.. Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) su altı temizliği yapacak, denizdeki atıkları çıkararak sahilde sergileyecek. Daha sonra düzenlenecek Flyboard gösterisiyle “Denizi kirletmeyin” mesajı verilecek.