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  3. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Çelen, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Koşulsuz sevgileri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata hazırlayan merhametin, sevginin, fedakarlığın ve...

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü'nü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelen, yaptığı açıklamada, tüm annelerin gününü kutlayarak, "Koşulsuz sevgileri ve fedakarlıkları ile bizleri yetiştirerek hayata hazırlayan merhametin, sevginin, fedakarlığın ve zarafetin timsali annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA




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