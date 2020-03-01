Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi
Şampiyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi- Kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda barfiks aletinde birincilik elde eden Ümit Şamiloğlu duygu dolu anlar yaşadı
MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye genelinden 25 ilden 482 sporcunun katılımıyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda 3 gün süren şampiyona, sona erdi.
Organizasyonda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu barfiks aletinde birinci oldu.
Ümit Şamiloğlu, müsabakanın ardından sevinç gözyaşı dökerken, seyirciler uzun süre sporcuyu alkışladı. Ödül töreni sırasında Ümit Şamiloğlu, sporcular tarafından omuzlarda taşındı.
Artistik, ritmik, trampolin ve aerobik cimnastik branşlarında büyüklerde şampiyon olan sporcular şöyle:
- Artistik Cimnastik Erkekler
Barfiks: Ümit Şamiloğlu
Paralel - Kulplu Beygir: Ferhat Arıcan
Halka: Yunus Emre Gündoğdu
Yer: Mustafa Arca
Genel Tasnif: Abdelrahman Magdy Elgamal
- Artistik Cimnastik Kadınlar
Atlama-Asimetrik Paralel-Yer: Dilara Yurttaş
Denge: Cemre Kendirci
Genel Tasnif: Nazlı Savranbaşı
- Ritmik Cimnastik
Çember-Kurdele: İrem Özgür
Top-Labut: Nilgün Sarıoğlu
Genel Tasnif: Nilgün Sarıoğlu
Trambolin Cimnastik Kadınlar: Sude Aydın
Trambolin Cimnastik Erkekler: Gürkan Mutlu
- Aerobik Cimnastik
Büyükler Trio: Mehmet Utku Çırak, Nihatcan Gül, Nazlı Özgör
Büyükler Çift: Nihatcan Gül, Nazlı Özgör
Büyük Kadınlar: Ayşe Begüm Onbaşı
Büyük Erkekler: Emir Erışık
Kaynak: AA
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