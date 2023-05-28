Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta

14 mayısta ilk turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylardan hiçbiri 50+1 oy oranına ulaşamadığı için, seçim 2. Tura kalmıştı. Türkiye son kararını vermek için yeniden sandık başında

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta

Bugün, Türkiye'deki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oylarını kullanacak.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turunda hiçbir aday yüzde 50+1 oyu alamadığı için seçimler ikinci tura kalmıştı. Bugün, Türkiye genelindeki 60 milyon 747 bin seçmen, 191 bin 884 sandıkta, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanacaklar.

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