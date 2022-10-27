Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervlerin 21 Ekim ile biten haftada 2 milyar 59 milyon dolar azaldığını duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Ekim ile biten haftada 2 milyar 59 milyon dolar azalarak, 113 milyar 967 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalış

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 75 MİLYARA GERİLEDİ

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 56 milyon dolarlık azalışla 76 milyar 172 milyon dolardan 75 milyar 116 milyon dolara indi. Altın rezervleri 21 Ekim haftasında 1 milyar 4 milyon dolar azalarak 39 milyar 855 milyon dolardan 38 milyar 851 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalış

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kripto para yatırımcısına güzel haber! Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselmeye devam ediyor! İşte son durum...
Kripto para yatırımcısına güzel haber! Bitcoin kritik eşiği kırdı, yükselmeye devam ediyor! İşte son durum...
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Enflasyondaki düşüşü iki koşula bağladı
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı! Enflasyondaki düşüşü iki koşula bağladı
Euro doları geride bıraktı! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Euro doları geride bıraktı! Döviz kurları yükselişte! İşte serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Altın bin liraya yükseldi! Yatırımcılar sevinçten dört köşe oldu! İşte güncel altın fiyatları
Altın bin liraya yükseldi! Yatırımcılar sevinçten dört köşe oldu! İşte güncel altın fiyatları
Son Haberler
Salgın hastalıkların ilacı, vücudun koruyucu kalkanı! Küflü peynirin faydalarına inanamayacaksınız!
Salgın hastalıkların ilacı, vücudun koruyucu kalkanı! Küflü peynirin faydalarına inanamayacaksınız!
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Toplam rezervlerde azalış
29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım bedava mı 2022?
29 Ekim İzmir toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım bedava mı 2022?
Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?
Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek 2022? Hesaba yattı mı? Gübre desteği ne zaman verilecek?
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 26 Ekim 2022 Çarşamba güncel döviz kurları...
Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 26 Ekim 2022 Çarşamba güncel döviz kurları...
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan Yıldız'a ihanet... Ender ile mi evleniyor?
Yasak Elma 153. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan'dan Yıldız'a ihanet... Ender ile mi evleniyor?
Vatandaşların en çok beğendiği bakan belli oldu! Bazı bakanlar bu duruma bozulacak!
Vatandaşların en çok beğendiği bakan belli oldu! Bazı bakanlar bu duruma bozulacak!
Hüseyin Baş'ın açıklaması karşılık buldu! İYİ Partili Mehmet Aslan BTP'yi duyurdu: Hoş geldiniz
Hüseyin Baş'ın açıklaması karşılık buldu! İYİ Partili Mehmet Aslan BTP'yi duyurdu: Hoş geldiniz
Altın güne hareketlilik ile başladı! Yatırımcı merak içinde! 26 Ekim 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Altın güne hareketlilik ile başladı! Yatırımcı merak içinde! 26 Ekim 2022 Çarşamba güncel altın fiyatları...
"Devrim niteliğinde proje!" Yerli dijital parada altın dönemi!
"Devrim niteliğinde proje!" Yerli dijital parada altın dönemi!
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!