Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına Dr. Hafize Gaye Erkan atandı. Tarihte ilk kez Merkez Bankası'nın başına bir kadın liderlik edecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı

Dr. Hafize Gaye Erkan kimdir?

Eğitim ve Akademik Geçmiş

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı

Başarılı Kariyerinde Finans Sektöründe Yolculuk

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

Çeşitli Kuruluşlarda Üst Düzey Görevler

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na tarihte İlk kez bir kadın başkan atandı

Yönetim Kurullarında Önemli Pozisyonlar

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanmıştır.

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