Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık koordinesinde Trendyol ve Hepsiburada internet sitelerinde yardımlaşma seferberliği adı altında yardım kampanyası başlatıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.10 ilde 13.5 milyon insanı etkileyen deprem sonrası, vatandaşlar yardım seferberliği başlattı.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı 'e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlatıldığını duyurdu.

Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı

GELİRLER AFAD'A BAĞIŞLANACAK

Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda Trendyol ve Hepsiburada internet sitelerinde yardım kampanyası başlatıldı.

Vatandaşlar, Trendyol ve Hepsiburada'nın internet sitelerine girerek deprem bölgesinde ihtiyaç ürünleri satın alacak, söz konusu ürünler AFAD koordinasyonuyla vatandaşlara ulaştırılacak. Elde edilen gelir, AFAD'a bağışlanacak.

Hepsiburada deprem yardımlaşma seferberliği için tıklayınız.

Trendyol deprem yardımlaşma seferberliği için tıklayınız.

Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı

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