Türkiye, depremzedeler için tek yürek oldu! Trendyol, Hepsiburada yardımlaşma seferberliği başlattı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.10 ilde 13.5 milyon insanı etkileyen deprem sonrası, vatandaşlar yardım seferberliği başlattı.
TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Ticaret Bakanlığı da harekete geçerek depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı 'e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği' (e-Seferberlik) başlatıldığını duyurdu.
GELİRLER AFAD'A BAĞIŞLANACAK
Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda Trendyol ve Hepsiburada internet sitelerinde yardım kampanyası başlatıldı.
Vatandaşlar, Trendyol ve Hepsiburada'nın internet sitelerine girerek deprem bölgesinde ihtiyaç ürünleri satın alacak, söz konusu ürünler AFAD koordinasyonuyla vatandaşlara ulaştırılacak. Elde edilen gelir, AFAD'a bağışlanacak.
Hepsiburada deprem yardımlaşma seferberliği için tıklayınız.
Trendyol deprem yardımlaşma seferberliği için tıklayınız.