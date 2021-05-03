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Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki yetimleri unutmayarak onlara iftar verdi.

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

İftar programına Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Semih Lütfü Turgut ve Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray ile Türkiye'den gelen heyet katıldı.

İftar sonrası konuşma yapan Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Alpkıray, TDV olarak ramazan ayı boyunca Afganistan'ın farklı bölgelerinde yardım faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Ramazan projesi kapsamında iftar programları düzenlediklerini ifade eden Alpkıray, bu akşam da Mezar-ı Şerif'teki yetim çocuklara iftar verdiklerini, ayrıca gıda kumanyaları dağıttıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından yetimlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

Türkiye Diyanet Vakfından Afganistan'daki yetimlere iftar

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