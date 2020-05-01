Türkiye Diyanet Vakfından Etiyopyalılara ramazan yardımı

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), giderek kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren Etiyopyalı ailelere ramazan dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.



Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp ve Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı’nın katılımıyla Addis Ababa ve Sebeta şehirlerinde ihtiyaç sahibi 1500 aileye gıda paketleri ulaştırıldı.



- “Evimize gülerek gideceğiz”



Paketlerden alan yedi çocuk annesi Fetiya Liba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli parayı kazanamadıklarını söyledi.



Liba, “Bugün, Türkiye’nin bu organizasyonu bize ramazan yiyeceğimizi sağladı. Evimize gülerek gideceğiz.” dedi.



Büyükelçi Yaprak Alp ise Kovid-19’un yanı sıra çekirge sürülerinin yol açtığı gıda kriziyle mücadele eden ülkeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından da 30 ton gıda yardımı yapıldığını hatırlatarak, “İlerleyen günlerde Etiyopya’ya destek vermeyi sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA