Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz depolama tesislerinin yüzde 100 doluluğa ulaştığını bildirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı için Rusya'ya ambargo uygulayan batı ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz tedarikinde sorun yaşatması nedeniyle enerji tasarrufu yoluna gitti. Ülkeler, kamu kurumlarının enerjilerini belirli saatlerde kapatma, vatandaşların tasarruf tavsiyelerinde bulunurken Türkiye'de ise doğalgaz sorunu bulunmuyor.

Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı

BAKAN DÖNMEZ: TESİSLERİMİZ YÜZDE YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Bu konuda rahatlatan açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Boşuna dolar 35 demedik" Ünlü ekonomistin YouTube kanalında yaptığı dolar açıklaması içleri kararttı!
"Boşuna dolar 35 demedik" Ünlü ekonomistin YouTube kanalında yaptığı dolar açıklaması içleri kararttı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemiz ekonomisini yerle yeksan etme girişimine karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Ülkemiz ekonomisini yerle yeksan etme girişimine karşı kendi ekonomi politikamızı oluşturduk"
Dolar ve Euro'da büyük hareketlenme! Kritik seviye yeniden aşıldı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Dolar ve Euro'da büyük hareketlenme! Kritik seviye yeniden aşıldı, yatırımcı köşeyi döndü! İşte güncel döviz kuru fiyatları
Altına yatırım yapanlara müjde: Gram ve çeyrek altın fişek gibi yükseldi, kuyumcuya koşun! İşte güncel altın fiyatları
Altına yatırım yapanlara müjde: Gram ve çeyrek altın fişek gibi yükseldi, kuyumcuya koşun! İşte güncel altın fiyatları
Son Haberler
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | Kandilli Rasathanesi duyurdu! Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Ekim 2022 Cumartesi ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı
Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı
Ahmet Hakan'dan sert köşe yazısı! Kendisini eleştiren Ece Üner, Cemal Enginyurt ve Lütfü Türkkan'a yanıt verdi
Ahmet Hakan'dan sert köşe yazısı! Kendisini eleştiren Ece Üner, Cemal Enginyurt ve Lütfü Türkkan'a yanıt verdi
Global çelik üreticisi Tosyalı Holdingden Cezayir’de dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'ta yatırım planı
Global çelik üreticisi Tosyalı Holdingden Cezayir’de dünyanın en büyük demir madenlerinden Gar Cibillat'ta yatırım planı
Kur koruma kanununda değişiklik, Şirketler ve tüzel kişiler hesaplarını döviz hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek
Kur koruma kanununda değişiklik, Şirketler ve tüzel kişiler hesaplarını döviz hesaplarını Türk lirasına çevirebilecek
Çok Okunanlar
Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji güzel haberi verdi! Açık ve güneşi havanın tadını çıkarın! İşte il il hava durumu...
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın ilhak kararını kınadı: "Kabul edilmesi mümkün değildir"
Kefser isminin anlamı nedir, Kefser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Kefser isminin anlamı nedir, Kefser ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Doğal Gaz Acil Müdahale Personeli Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklenirken tam tersi oldu! Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Akaryakıt fiyatlarına indirim beklenirken tam tersi oldu! Benzin ve motorine büyük zam geliyor
Kripto paralarda dalgalı seyir! Bitcoin 19 bin dolara demir atmışken çarpıcı tahmin!
Kripto paralarda dalgalı seyir! Bitcoin 19 bin dolara demir atmışken çarpıcı tahmin!
Yorumlananlar
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar bin pişman! Banka, maaşlarını başka bankaya taşımak isteyen emekli vatandaşlara zorluk çıkardı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
Son dakika! İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan aşağı atan şahıs tutuklandı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter Yunan medyasına konuştu! Hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!
Son dakika! HDP Milletvekili Semra Güzel'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor!