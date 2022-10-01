Türkiye doğalgaz sorunu yaşar mı? Bakan Dönmez'den içleri ferahlatan açıklama: Kış öncesi hazırlık tamam, tesislerimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı

Ukrayna'ya askeri harekat başlattığı için Rusya'ya ambargo uygulayan batı ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz tedarikinde sorun yaşatması nedeniyle enerji tasarrufu yoluna gitti. Ülkeler, kamu kurumlarının enerjilerini belirli saatlerde kapatma, vatandaşların tasarruf tavsiyelerinde bulunurken Türkiye'de ise doğalgaz sorunu bulunmuyor.

BAKAN DÖNMEZ: TESİSLERİMİZ YÜZDE YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

Bu konuda rahatlatan açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı. Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kış öncesi doğal gazda son hazırlıklar tamam. Silivri ve Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı