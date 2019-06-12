Türkiye, Dörtlü Final’e yükseldi

2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika'yı setlerde 3-1 yenerek gruptaki beş maçından da galip ayrılarak Dörtlü Final(e yükseldi.

Türkiye, gruptaki beşinci maçında Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Belçika'yı ağırladı. Milliler, rakibine karşı setlerde 3-1 üstünlük kurduğu maçın sonunda, bitime 1 hafta kala Dörtlü Finale kalmaya hak kazandı. Bu sonucun ardından, grupta oynadığı 5 maçını da namağlup tamamlayan ay-yıldızlılar, 16 Haziran'da Riga'da Letonya ile oynayacağı grubun son maçının da tamamlanmasıyla birlikte 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.

Trabzon seyircisine teşekkür

Milli Takıma büyük destek veren Trabzon seyircisine teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Üstündağ, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Anadolu'da voleybol şenliği yaşıyoruz. Sivas'ta başlayan, Malatya ile devam eden ve bugün Trabzon'da muhteşem seyirci desteği vardı. Trabzon, gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dörtlü Final grubuna kaldıkları için mutlu olduklarını da ifade eden Üstündağ, "Artık dört takım arasında Final-Four oynayacağız. Orada şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Oyuncuları kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Salon: Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı

Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)

Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın)

Belçika: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van De Velde (Stuer, Verstraete, Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D'Heer)

Setler: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16

Süre: 93 dakika (23, 27, 21, 22)

Kaynak: İHA